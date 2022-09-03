МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Днепровская ЛЭП перебита из-за обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Миссия МАГАТЭ не дала оценку фактам обстрелов Запорожской АЭС

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска в последние два часа продолжают обстрелы Запорожской АЭС.

"Перебита Днепровская ЛЭП", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.