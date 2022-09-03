БЕРЛИН, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость газа для немецких потребителей может вновь вырасти из-за увеличения надбавки, обеспечивающей надежность энергоснабжения, считает глава немецкого энергетического предприятия Uniper Клаус-Дитер Маубах. "Семерка" порешала: дорогую нефть оставим себе, остальным — что подешевле

Он рассказал в беседе с телеканалом ZDF, что, если текущие "очень высокие" цены на топливо сохранятся, может возникнуть необходимость в повышении такого сбора. При этом Маубах подчеркнул, что вероятность повышения надбавки еще предстоит оценить, исходя из стоимости энергоресурса на рынке.

"Еще неизвестно, нужно ли его увеличивать. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа", — уточнил он.

Правительство Германии в октябре введет сроком на два года газовый сбор в размере 2,4 евроцента за киловатт-час для обеспечения энергоснабжения. Из-за проблем с поставками российского топлива ФРГ грозит энергетический коллапс. На этом фоне власти страны уже несколько раз призывали граждан экономить энергию.