Швейцария закупила восемь газовых турбин в преддверии зимы
Швейцария закупила восемь мобильных газовых турбин, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии
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ЖЕНЕВА, 3 сен — ПРАЙМ. Швейцария приобрела восемь мобильных газовых турбин, работающих на газе, а также на нефти или водороде, которые будут доступны с конца этой зимы до апреля 2026 года, чтобы справиться с возможной нехваткой электроэнергии, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского правительства.
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