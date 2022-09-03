ЖЕНЕВА, 3 сен — ПРАЙМ. Швейцария приобрела восемь мобильных газовых турбин, работающих на газе, а также на нефти или водороде, которые будут доступны с конца этой зимы до апреля 2026 года, чтобы справиться с возможной нехваткой электроэнергии, говорится в опубликованном заявлении на сайте швейцарского правительства.

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