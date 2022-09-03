МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Британские чиновники могут снова вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве на фоне нарастающего энергетического кризиса в стране, предупредило издание Financial Times со ссылкой на источники. Французы назвали "злейшего врага" Евросоюза

Газета сообщила, что госслужащим Великобритании дали совет "держать копировальную бумагу в резерве", поскольку в стране может произойти "отключение электроэнергии, из-за которого офисы останутся без электричества на несколько дней".

"Суть в том, что люди будут бегать туда-сюда по Уайтхоллу (правительству — Прим. ред.), раздавая копии документов коллегам из других департаментов или агентств, чтобы поддерживать с ними связь… Все это связано с решением проблем, как поддерживать связь в правительстве в случае кризиса", — рассказал газете один из источников.

На минувшей неделе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Теперь максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.