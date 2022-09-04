ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство Финляндии в ближайшие часы объявит об экстренном финансировании в размере нескольких миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

"Сегодня правительство объявит об экстренном финансировании в размере миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии. Правительство соберется для переговоров по пакету финансирования в Доме сословий в 16:00 (совпадает с мск — ред.) и объявит о своем решении после завершения переговоров", — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье об аналогичных мерах объявило правительство Швеции, предоставившее энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму 250 миллиардов шведских крон (23,23 миллиарда долларов), которые будут действовать до марта следующего года.

Существуют опасения, что цены на электроэнергию резко вырастут в понедельник утром, когда начнутся биржевые торги. Резкий рост цен может привести к тому, что электроэнергетические компании будут нуждаться, по меньшей мере, в сотнях миллионов или даже миллиардах евро дополнительного финансирования для обеспечения гарантий поставок, уточняет финское издание.

"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.

В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.

Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.