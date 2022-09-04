БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что зимой в ФРГ будут блэкауты, но не исключил этого, об этом он заявил в интервью второму немецкому каналу ZDF. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

"Мы все предприняли, чтобы этого не произошло. Я уже сообщал о некоторых мерах — например, чтобы угольные электростанции были готовы заработать и производить электричество, чтобы мы могли сэкономить газ", — сказал Шольц.

На вопрос, может ли он исключить блэкауты, канцлер ответил, что "все, что было предпринято, вносит свой вклад в то, чтобы этого не произошло".

Ранее лидер партии ХДС Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил о возможных отключениях электричества в Германии ближайшей зимой, если страна будет продолжать отказываться от ядерной энергетики в условиях энергетического кризиса.