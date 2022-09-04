Шольц оценил возможность блэкаутов в Германии этой зимой
Шольц не считает, что зимой в Германии будут блэкауты, но исключить этого не смог
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БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает, что зимой в ФРГ будут блэкауты, но не исключил этого, об этом он заявил в интервью второму немецкому каналу ZDF.
"Мы все предприняли, чтобы этого не произошло. Я уже сообщал о некоторых мерах — например, чтобы угольные электростанции были готовы заработать и производить электричество, чтобы мы могли сэкономить газ", — сказал Шольц.
На вопрос, может ли он исключить блэкауты, канцлер ответил, что "все, что было предпринято, вносит свой вклад в то, чтобы этого не произошло".
Ранее лидер партии ХДС Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил о возможных отключениях электричества в Германии ближайшей зимой, если страна будет продолжать отказываться от ядерной энергетики в условиях энергетического кризиса.
https://1prime.ru/energy/20220904/837994923.html
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