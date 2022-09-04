МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассматривает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде газете Wall Street Journal. Новак заявил, что цены на газ в России в 40 раз ниже европейских

По его словам, ЦЕРН разрабатывает планы по остановке некоторых ускорителей частиц и рассматривает вопрос о том, как может быть остановлена работа коллайдера.

"Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", — цитирует издание Клоде.

Он отмечает, что ЦЕРН стремится к сохранению Большого адронного коллайдера в рабочем состоянии, организация хочет избежать внезапного отключения, которое может вывести из строя машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов. Глава комиссии добавил, что организация также уделит приоритетное внимание закрытию других ускорителей, что снизит потребление электроэнергии центром на 25%.

Сообщается, что ЦЕРН ведет переговоры с поставщиком электроэнергии, контролируемым правительством Франции — энергетическим гигантом Electricite de France — о том, чтобы за день получить предупреждение о том, что потребуется потреблять меньше электроэнергии.

Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, LHC) — ускоритель, предназначенный для разгона элементарных частиц, в частности, протонов. Большой адронный коллайдер находится на территории Франции и Швейцарии и принадлежит ЦЕРН. Десятого сентября 2008 года был произведен официальный запуск коллайдера.