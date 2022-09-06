МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Энергетической группе Axpo предоставят кредитную линию на 4,08 миллиарда долларов, проблемы с ликвидностью которой могли бы поставить под угрозу энергоснабжение всей страны, сообщил Федеральный совет Швейцарии. ВВП Швейцарии вырос во втором квартале

"В связи с резким ростом цен на рынках энергоносителей компания Axpo Holding AG направила в Федеральный совет запрос о временной поддержке ликвидности. На основании чрезвычайного постановления Федеральный совет принял решение активировать механизм спасения и предоставить Axpo кредитную линию в размере 4 миллиардов швейцарских франков", — говорится в заявлении правительства.

Как отмечается, с помощью этой финансовой меры власти хотят предотвратить возникновение у Axpo проблем с ликвидностью, которые при негативном сценарии могли бы помешать энергоснабжению Швейцарии.

Как заявили в самой компании, кредитная линия гарантирует, что в случае дальнейшего обострения ситуации на энергетических рынках Axpo сможет покрыть залоговые требования по долгосрочным контрактам на поставку электроэнергии, заключенным со своими клиентами, и продолжит вносить свой вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения страны.

В заявлении правительства также сообщается, что в понедельник парламент одобрил выделение кредита в размере 10 миллиардов долларов на помощь системообразующим компаниям электроэнергетической отрасли.