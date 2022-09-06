ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Четыре новые гибридные электростанции открыли в Якутии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, проводимой в рамках ВЭФ. В Британии начала работу крупнейшая прибрежная ветряная электростанция

Компания "Арктик Пауэр Кэпитал" закончила строительство четырех гибридных электростанций в Момском улусе Якутии. Станции были построены в поселках Мома (Хонуу), Сасыр, Кулун-Елбют, Тебюлях (Чумпу-Кытыл), при этом СЭС в населенном пункте Мома (Хонуу) является самой крупной солнечной электростанцией в мире, расположенной за полярным кругом.

Энергокомплексы состоят из солнечных электростанций суммарной мощностью 1944 кВт, дизельных электростанций суммарной мощностью 4400 кВт и систем накопления энергии суммарной энергоёмкостью 784,2 кВт.ч. Отмечается, что энергокомплексы будут обеспечивать надежное энергоснабжение четырех заполярных населенных пунктов населением более 4 тысяч человек.

Электростанции построены на основе энергосервисных договоров с "Сахаэнерго" (входит в "Русгидро").

"Четыре современных мобильных автоматизированных энергетических комплекса в Момском улусе Республики Саха (Якутия) позволят снизить от 31% до 48% потребления дизельного топлива за счёт генерации солнечных модулей и накопителей электроэнергии. Эти объекты построены с существенным запасом по мощности, и мы готовы обеспечивать увеличение потребления электроэнергии", — заявил в ходе церемонии гендиректор "Арктик Пауэр Кэпитал" Владимир Тощенко.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.