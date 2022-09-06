ПРАГА, 6 авг — ПРАЙМ. Министры стран Евросоюза, курирующие энергетику, рассмотрят на внеочередном заседании в пятницу в Брюсселе два предложения по возможному решению проблемы высоких цен на энергоносители, председательствующая в ЕС Чехия сейчас уточняет позиции отдельных стран, сообщил во вторник журналистам глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела. В Испании прокомментировали введение ЕС потолка цен на российский газ

"На внеочередном заседании Европейского энергетического совета, которое Чехия в качестве страны-председателя созвала на пятницу, будут рассмотрены два предложения по возможному решению проблемы высоких цен на энергоносители. Чехия в настоящее время выясняет мнения и предложения отдельных стран-членов совета и планирует в среду опубликовать так называемое "председательское резюме", обобщающее позиции каждой страны. Итоговое решение совет выработает в пятницу", — сказал Сикела.

По словам министра, сейчас рассматриваются два предложения. Одно из них предусматривает отделение цены на газ от цены замыкающей электростанции, которая определяет цены на электроэнергию.

"Это означает, что высокие цены на газ, которые в настоящее время являются предметом энергетической войны, не должны повлиять на цены электроэнергии", — отметил Сикела.

Второе предложение предусматривает установление предельных цен на все виды производства электроэнергии, кроме газового. В то же время, сказал чешский министр, Чехия продолжает вести переговоры о решении энергетического кризиса на национальном уровне.