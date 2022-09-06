МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Чехия планирует представить свой вариант решения проблемы высоких цен на энергоносители, которое дополнит европейский вариант, либо заменит его, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.
Ранее сообщалось, что по инициативе председательствующей ныне в Евросоюзе Чехии в пятницу в Брюсселе министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании рассмотрят способы решения резко растущих цен на энергоносители.
"В пятницу увидим, чего нам удастся добиться на европейском уровне. После этого мы представим наше национальное решение, которое будет дополнять европейское или заменит его", — сказал Фиала.
https://1prime.ru/energy/20220906/838021725.html
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