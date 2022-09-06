В Совбезе назвали обстрелы ЗАЭС ядерным терроризмом
Замсек Совбеза России Коков: обстрелы ЗАЭС по критериям ООН трактуются как ядерный терроризм
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС по критериям ООН трактуются как акты ядерного терроризма, заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом", — сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://1prime.ru/energy/20220906/838023721.html
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