МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС по критериям ООН трактуются как акты ядерного терроризма, заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков. МАГАТЭ опубликовала доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС

"Многократные обстрелы Запорожской АЭС вообще выходят за рамки адекватных действий и по всем квалифицирующим признакам, определенным принятой в рамках ООН Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, как раз и являются таким актом", — сказал он.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.