МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. В ЕС хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса. Италия сократит отопительный сезон на две недели ради экономии

"Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час.., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта", — говорится в сообщении газеты. При этом подобный шаг будет авантюрой, предупреждает Еврокомиссия.

Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что любые новые меры будут носить временный характер: их могут ввести на шесть месяцев и, возможно, продлить еще на полгода.

Однако по мнению министра экологического перехода Испании Тереса Риберы, министрам стран ЕС будет "несколько сложно" решить, как "оформить общий набор методов", и определить технические подробности одобренных мер. Сама Испания не высказала однозначной поддержки идеи потолка цен на импортируемый из РФ газ. "Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание… Вопрос в том, до какой степени мы считаем это чем-то, что мы можем себе позволить", — приводит Politico слова Риберы.

Представитель минэкономики ФРГ в свою очередь заявил, что Берлин хочет создать государственную "экспертную комиссию", чтобы определить "наиболее мудрый" подход к ограничению цен на газ. Это, по мнению издания, затормозит быстрое принятие решения на уровне ЕС.