МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Австрия планирует "заморозить" цены на электричество с 1 декабря и до 30 июня 2024 года, сообщил канцлер республики Карл Нехаммер. Россия разделяет недовольство немцев ценами на энергоносители, заявил Путин

"Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию", — отметил он на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

По словам Нехаммера, мера включает в себя частичную компенсацию государством затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2900 кВтч. Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год, подчеркнул канцлер.

Он отметил, что решение будет действовать, предположительно, с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года.

Решение о снижении стоимости электроэнергии будет принято в среду, однако анонсировано еще в конце июля. Предполагалось, что оно начнет работать уже с осени.