БЕРЛИН, 7 сен — ПРАЙМ. Оператор АЭС "Isar 2" в ФРГ считает резервную эксплуатацию, с предложением о которой ранее выступили в германском Минэкономики, технически невыполнимой, сообщило в четверг издание Spiegel со ссылкой на документ. Немецкий бизнес потребовал "четкого сигнала" о продлении работы АЭС

Предложение министра экономики, вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека оставить две АЭС на юге Германии в качестве резерва на случай нехватки электроэнергии зимой в документе названо "рискованным и неосуществимым", пишет издание.

Ранее федеральная ассоциация промышленности ФРГ (BDI) потребовала от властей "четкого сигнала" о продлении работы АЭС, заявила, что "тот факт, что правительство отказывается от электроэнергии атомных электростанций во время величайшего энергетического кризиса в истории ФРГ, плохо сказывается на энергоснабжении и ценах на энергию".

Закрытие двух АЭС в Германии в 2022 году должно быть отменено в случае возможных ЧС в энергоснабжении, заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине глава минэкономики, вице-канцлер Роберт Хабек. Он добавил, что две АЭС могут быть отправлены в резерв и начать производство электроэнергии в "ситуации, когда это будет необходимо". Хабек добавил, что данное решение "приемлемое и необходимое", и оно будет предложено минэкономики коалиционному правительству ФРГ.

Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что вопрос о пролонгировании работы оставшихся АЭС изучается на фоне возможного энергетического коллапса этой и следующей зимой. Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, который принадлежит к партии "Зеленые", высказывался против дальнейшего использования АЭС для производства электроэнергии.