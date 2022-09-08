МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 8 сентября, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Биржевые цены на газ в Европе падают утром в четверг

Украина перестала принмать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.