ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Первый железнодорожный состав с российским сжиженным природным газом (СПГ) отправили в Китай через пункт пропуска Махалино-Хунчунь, сообщает в четверг генеральное консульство России в Харбине.
"Железнодорожный состав доставил на китайскую станцию 21 цистерну с СПГ, грузоподъемность каждой порядка 300 тонн", — говорится в сообщении генконсульства в официальном Telegram-канале.
В дипмиссии отметили, что российское углеводородное сырье поступит в местные системы газоснабжения, будет использоваться автозаправочными станциями и в промышленном производстве.
Пункт пропуска Махалино–Хуньчунь становится одним из динамично развивающихся каналов грузоперевозок между Россией и Китаем, пояснили в консульстве.
"Недавно увеличено время работы погранперехода, растет его пропускная способность, расширяется номенклатура грузов, в том числе за счет запуска новых контейнерных маршрутов", — говорится в сообщении.
По данным генконсульства, в 2021 году через пункт пропуска Махалино-Хунчунь было перевезено порядка 3 миллионов тонн различных грузов, по итогам этого года ожидается значительный рост показателей его деятельности.
https://1prime.ru/energy/20220908/838048221.html
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