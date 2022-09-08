ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Первый железнодорожный состав с российским сжиженным природным газом (СПГ) отправили в Китай через пункт пропуска Махалино-Хунчунь, сообщает в четверг генеральное консульство России в Харбине. Глава "Новатэка" рассказал о планах по "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2"

"Железнодорожный состав доставил на китайскую станцию 21 цистерну с СПГ, грузоподъемность каждой порядка 300 тонн", — говорится в сообщении генконсульства в официальном Telegram-канале.

В дипмиссии отметили, что российское углеводородное сырье поступит в местные системы газоснабжения, будет использоваться автозаправочными станциями и в промышленном производстве.

Пункт пропуска Махалино–Хуньчунь становится одним из динамично развивающихся каналов грузоперевозок между Россией и Китаем, пояснили в консульстве.

"Недавно увеличено время работы погранперехода, растет его пропускная способность, расширяется номенклатура грузов, в том числе за счет запуска новых контейнерных маршрутов", — говорится в сообщении.

По данным генконсульства, в 2021 году через пункт пропуска Махалино-Хунчунь было перевезено порядка 3 миллионов тонн различных грузов, по итогам этого года ожидается значительный рост показателей его деятельности.