Кудрин заявил, что зависимость от углеводородов остается главной слабостью российской экономики
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УГЛЕВОДОРОДОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ СЛАБОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ – КУДРИН
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ УГЛЕВОДОРОДОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ СЛАБОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ – КУДРИН
https://1prime.ru/energy/20220908/838051033.html
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