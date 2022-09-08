МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Западные страны находятся в панике из-за предстоящей зимы в условиях растущих цен, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Орбан рассказал, что санкции против России поставили Европу на колени

"Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Хорватии.

Он выразил надежду, что регион преодолеет кризис "разумными шагами".