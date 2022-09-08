МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Западные страны находятся в панике из-за предстоящей зимы в условиях растущих цен, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
"Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Хорватии.
Он выразил надежду, что регион преодолеет кризис "разумными шагами".
https://1prime.ru/energy/20220908/838051440.html
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