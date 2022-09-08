МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Германия выстрелила себе в обе ноги, введя санкции против России, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Эксперты резко снизили прогноз по ВВП Германии на 2023 год

По ее словам, "Газпром" и Москва только зарабатывают на фоне роста цен на энергоносители и сокращенных поставок нефти и газа.

Таким образом, Россия получает выгоду от санкций, считает Вайдель. Она добавила, что глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, как и все немецкое правительство "в панике".

"А почему? Да потому что газовый кран перекрыт. У нас из-за зависимости от российского газа нет совершенно никакой другой возможности. Таким образом, мы больше всех теряем в этой ситуации, этими санкциями мы получили выстрел в обе ноги", — резюмировала Вайдель.