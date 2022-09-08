МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Германия выстрелила себе в обе ноги, введя санкции против России, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Берлин

Эксперты резко снизили прогноз по ВВП Германии на 2023 год

По ее словам, "Газпром" и Москва только зарабатывают на фоне роста цен на энергоносители и сокращенных поставок нефти и газа.

Таким образом, Россия получает выгоду от санкций, считает Вайдель. Она добавила, что глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, как и все немецкое правительство "в панике".

"А почему? Да потому что газовый кран перекрыт. У нас из-за зависимости от российского газа нет совершенно никакой другой возможности. Таким образом, мы больше всех теряем в этой ситуации, этими санкциями мы получили выстрел в обе ноги", — резюмировала Вайдель.