БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС. В ЕЦБ заявили, что цены на газ в Европе останутся чрезвычайно высокими

"Есть различные мнения. Я не думаю, что есть большинство стран-членов, которые сейчас поддержали бы эту опцию, потому что все должны понять, какое влияние могла бы иметь такая мера", — сказал источник.

В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.