Страны Евросоюза не поддержат "потолок цен на газ", сообщил источник
Источник: большинство стран Евросоюза сейчас вряд ли поддержат лимит цен на импорт газа России
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа, сказал журналистам источник в ЕС.
"Есть различные мнения. Я не думаю, что есть большинство стран-членов, которые сейчас поддержали бы эту опцию, потому что все должны понять, какое влияние могла бы иметь такая мера", — сказал источник.
В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.
https://1prime.ru/energy/20220908/838058925.html
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