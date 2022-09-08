МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Переговоры министров энергетики стран ЕС по поводу потолка цены на газ 9 сентября могут зайти в тупик, заявил РИА Новости чиновник Евросоюза, который пожелал остаться неизвестным. Страны Евросоюза не поддержат "потолок цен на газ", сообщил источник

Министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании 9 сентября обсудят, какие новые меры были бы более предпочтительными для оперативного реагирования и смягчения ситуации с ценами на энергию.

"Всё на столе, но также возможно, что завтра будет тупиковая ситуация, сейчас идут интенсивные переговоры со столицами стран-членов, которые не согласны, чтобы убедить их. Я думаю, что процесс утверждения потолка цены на российский газ будет долгим и вполне вероятно, что он даже будет обсуждаться в ходе саммита ЕС в октябре", — отметил источник.