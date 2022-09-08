МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером восстанавливаются в рамках коррекции, несмотря на увеличение запасов "черного золота" в США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Добыча нефти в США за неделю по 2 сентября осталась на прежнем уровне

По состоянию на 20.01 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,49%, до 89,31 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 2,28%, до 83,81 доллара. При этом около 13.40 мск цены опускались на 0,1% и на 0,13% соответственно, а по итогам среды упали более чем на 5%.

Ранее в четверг была опубликована статистика по запасам нефти в США. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 сентября, выросли на 8,8 миллиона баррелей, или на 2,1%, до 427,2 миллиона баррелей, что является максимальным темпом роста с апреля. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали сокращения запасов на 0,25 миллиона баррелей.

В то же время стратегический резерв уменьшился на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,7% — до 442,5 миллиона баррелей — минимум с ноября 1984 года. Тем не менее, коррекционный рост перевешивает статистику из США.

"Нефть пытается оттолкнуться от самых низких уровней с марта, а снижение цен в течение последних двух недель было вызвано предполагаемым замедлением темпов роста (экономики — ред.) в Азии и Европе и ожиданиями грядущего сокращения спроса", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).