МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Польша не поддержала идею европейской координации для сокращения потребления энергии, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. Польша выступила за введение "потолка" цен на весь импортируемый газ

"Сегодня в планах дискуссия на тему сокращения потребления энергии. Наши ситуации настолько разные, потребление настолько отличается, ситуация предприятий настолько разная, что мы не видим необходимости координации сокращения", — отметила она, прибыв в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС.

По словам Москвы, каждая страна имеет в своих компетенциях возможности сокращения и имеет механизмы.

"Мы абсолютно за то, чтобы эти решения оставить на уровне европейских стран без координации. Такая координация никоим образом не будет успешна, а в некоторых случаях иметь даже негативное влияние на национальные рынки", — подчеркнула министр.

В среду польский премьер Матеуш Моравецкий выразил недовольство скоростью принятия в ЕС решений в области энергетики, особенно в ситуации, когда обстоятельства быстро меняются. Он отметил, что в Европе наблюдается структурный дефицит в процессе принятия решений. Нужна быстрая реакция, но все происходит медленно.

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Москва сообщила, что Варшава предлагает ЕС временно отменить или заморозить на уровне 32 евро за тонну цены квот на выбросы углекислого газа.

"Это та цена, которая официально находится в европейских документах и в планах развития рынка ETS на этот и следующий год. Сравнивая эту цену с ценой, которую мы имеем — 70, 80, 90 — мы видим, что этот рынок развивается бесконтрольно, и нет позитивных эффектов для экономики и предприятий", — указала министр.

По ее словам, Польша также предложила раздавать некоторое количество квот на выбросы бесплатно в тех секторах, которые наиболее в них нуждаются.

Еврокомиссия на текущей неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть применены в союзе для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них — введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы.