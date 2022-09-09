ПРАГА, 9 сен — ПРАЙМ. Министры стран ЕС, курирующие энергетику, готовы и наверняка сумеют во время неформальной встречи в пятницу в Брюсселе договориться о мерах, необходимых для преодоления нынешнего кризиса, заявил перед началом встречи глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела. Австрия не поддержала введение "потолка" цен на российский газ

"Представители всех стран ЕС прекрасно отдают себе отчет в той ответственности, которая сейчас возложена на них. Все мы готовы сделать все необходимое для того, чтобы успокоить рынки, население и предпринимателей и выработать меры, способные обуздать нынешний энергетический кризис. Эти меры должны быть действенными и быстро реализуемыми. Я надеюсь после сегодняшней встречи с коллегами предложить программу этих мер членам Еврокомиссии, которые подготовят на их основе законодательные решения", — сказал Сикела.

По его мнению, ЕС сейчас находится в состоянии экономической войны с Россией, которая, как он считает, пытается нарушить социальное спокойствие в западных странах и помешать развитию их экономики.

"Этого мы не можем допустить", — сказал чешский министр.