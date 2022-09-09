ВАРШАВА, 9 сен — ПРАЙМ. Польша не собирается заставлять граждан и предприятия снижать потребление газа, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в пятницу. В ЕК не увидели причин переходить к обязательной экономии газа в Евросоюзе

"В Польше уже в данный момент потребление газа в сравнении с тем, что было в прошлом году, снизилось. Здесь действуют естественные механизмы, если речь идет о предприятиях и о домашних хозяйствах", — сказал Мюллер.

"В связи с этим мы не планируем регулирования в этой части, если речь идет о, так сказать, принудительных мерах", — добавил он.

При этом, он сообщил, что правительство Польши работает над выработкой механизмов, стимулирующих экономию газа. "Если речь идет о механизмах стимулирующих, а не запрещающих, то мы над ними работаем", — сказал пресс-секретарь.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.