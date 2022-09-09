ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. США не оставят своих европейских союзников "на морозе", стремясь всеми силами обеспечить нужды стран региона в преддверии наступления зимы, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. СМИ: предложение о "потолке" цен на газ из России не получило поддержки

"Разумеется, мы не бросим наших друзей на морозе", — сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе. Таким образом он прокомментировал ситуацию с перебоями в энергопоставках в страны Европы на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины.

"Хотя цена противостояния агрессии Кремля и является высокой, цена бездействия будет еще выше", — добавил глава американской дипломатии.

Комментируя перспективы разрешения украинского кризиса, госсекретарь США выступил с утверждением, что Москва, по мнению Вашингтона, на данном этапе не проявляет заинтересованности в диалоге с Киевом о мирном урегулировании данного конфликта.