МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 4% на фоне снижения предложения, инвесторы оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов и комментариев экспертов. В ЕЦБ спрогнозировали высокую инфляцию в еврозоне в 2023 году

По состоянию на 20.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,65%, до 92,40 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,64%, до 86,58 доллара. При этом около 12.40 мск цены росли на 1,92% и 1,81% соответственно.

Положительное влияние на котировки оказывают итоги заседания ОПЕК+. Альянс принял решение, что в октябре добыча "черного золота" будет снижена на 100 тысяч баррелей в сутки, на что рынок реагирует повышением цен.

Кроме того, в четверг Европейский центральный банк впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5%. ЕЦБ также заявил, что повышение ставки возможно и на следующих заседаниях. В данный момент рынки оценивают решение европейского регулятора.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch), чьи слова приводит портал MarketWatch, считает, что после повышения процентной ставки Европейским центральным банком "люди, которые продавали (нефтяные фьючерсы — ред.) в ожидании, теперь их покупают".

Также в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 сентября их число снизилось на пять — до 591 агрегата.