Глава шведского оператора энергосетей: зимой страна может столкнуться с отключениями электричества
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Швеция может столкнуться с отключениями электричества этой зимой, заявила гендиректор оператора системы передачи электроэнергии в стране Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе газете Dagens Nyheter.
"Мы можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества). Как при обычном отключении электроэнергии — на час или два у вас нет электричества", — отметила она.
Она добавила, что, хотя Швеция и является крупным экспортером электроэнергии, однако "в самые холодные дни" королевство сталкивается с необходимостью ее импорта. Как сообщила Бредхе, "в обычную зиму" стране необходим импорт 1400 МВт электроэнергии.
Меделиус-Бредхе также предупредила, что предстоящей зимой шведы столкнутся с очень высокими ценами на электроэнергию.
В субботу телеканал SVT сообщил, что экспорт шведской электроэнергии в страны ЕС в июле 2022 года на фоне энергокризиса в Евросоюзе составил рекордные четыре тераватт-часа.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/energy/20220910/838075003.html