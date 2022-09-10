МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Швеция может столкнуться с отключениями электричества этой зимой, заявила гендиректор оператора системы передачи электроэнергии в стране Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе газете Dagens Nyheter. В Италии рассказали об убытках семей и компаний из-за тарифов на свет и газ

"Мы можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества). Как при обычном отключении электроэнергии — на час или два у вас нет электричества", — отметила она.

Она добавила, что, хотя Швеция и является крупным экспортером электроэнергии, однако "в самые холодные дни" королевство сталкивается с необходимостью ее импорта. Как сообщила Бредхе, "в обычную зиму" стране необходим импорт 1400 МВт электроэнергии.

Меделиус-Бредхе также предупредила, что предстоящей зимой шведы столкнутся с очень высокими ценами на электроэнергию.

В субботу телеканал SVT сообщил, что экспорт шведской электроэнергии в страны ЕС в июле 2022 года на фоне энергокризиса в Евросоюзе составил рекордные четыре тераватт-часа.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.