ВЕНА, 11 сен — ПРАЙМ. Начались консультации о создании вокруг ЗАЭС "охранной зоны" ядерной и физической безопасности, сообщает МАГАТЭ. Власти Энергодара рассказали об условии запуска блоков Запорожской АЭС

В агентстве проинформировали, что в субботу была восстановлена резервная линия электропередачи, ведущая к Запорожской АЭС, что позволило оператору станции в воскресенье утром остановить последний действующий реактор ЗАЭС.

"ГД @RafaelMGrossi (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — ред.) приветствует новость о восстановлении электроснабжения, но по-прежнему серьезно озабочен ситуацией на #ЗАЭС на фоне продолжения обстрелов. Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации", — сообщается в Twitter МАГАТЭ.