2022-09-11T21:44:05+03:00
2022-09-11T21:44:05+03:00
2022-09-11T21:44:05+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220911/838079398.html
СМИ сообщили об отключении электроэнергии в нескольких областях Украины
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В нескольких областях Украины наблюдается отключение электроэнергии, сообщило украинское издание "Вести". В частности речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской,... ПРАЙМ, 11.09.2022
энергетика, новости, украина, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В нескольких областях Украины наблюдается отключение электроэнергии, сообщило украинское издание "Вести".
В частности речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины.
Агентство Франс Пресс также информирует об отключении электроэнергии в ряде регионов на востоке страны.