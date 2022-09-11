МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В нескольких областях Украины наблюдается отключение электроэнергии, сообщило украинское издание "Вести". США увидели риски зимнего всплеска цен на нефть из-за санкций против России

В частности речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины.

Агентство Франс Пресс также информирует об отключении электроэнергии в ряде регионов на востоке страны.