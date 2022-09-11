МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение вернули в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. СМИ сообщили об отключении электроэнергии в нескольких областях Украины

"Электроснабжение восстановлено на 100%", — написал Тимошенко в своем Telegram-канале, отметив, что речь идет о Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее президент Украины заявил о полном прекращении электроснабжения на территории Харьковской области, ДНР, о частичном — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области.