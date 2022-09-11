В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины дали свет
Тимошенко: в Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины возобновили подачу электричества
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Электроснабжение вернули в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Электроснабжение восстановлено на 100%", — написал Тимошенко в своем Telegram-канале, отметив, что речь идет о Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Ранее президент Украины заявил о полном прекращении электроснабжения на территории Харьковской области, ДНР, о частичном — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. СМИ также сообщали о проблемах со светом в Полтавской области.
https://1prime.ru/energy/20220911/838079634.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.