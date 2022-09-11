ПАРИЖ, 11 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье Елисейский дворец по итогам разговора двух президентов. Глава МАГАТЭ заявил о необходимости создания "охранной зоны" вокруг ЗАЭС

Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

"Президент Республики будет поддерживать контакты с президентом Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а также вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с целью прийти к решению, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине.

Французский лидер также подчеркнул необходимость обеспечения мировой продовольственной безопасности. Макрон отметил, что обеспечение доступа наиболее нуждающихся стран к зерну является "коллективной ответственностью всех международных партнёров, особенно России".

Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Макроном отметил важность отсутствия препятствий по линии Еврокомиссии на поставки сельхозпродукции и удобрений из РФ на рынки Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.