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2022-09-12T11:19:24+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220912/838085134.html
"Росэнергоатом" сообщил об остановке шестого энергоблока ЗАЭС
Энергетика
Новости
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ОСТАНОВКА 6-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЗАЭС ПРОВЕДЕНА КОРРЕКТНО, В "МЯГКОМ" РЕЖИМЕ — СОВЕТНИК "РОСЭНЕРГОАТОМА" Новость дополняется ПРАЙМ, 12.09.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. ОСТАНОВКА 6-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЗАЭС ПРОВЕДЕНА КОРРЕКТНО, В "МЯГКОМ" РЕЖИМЕ — СОВЕТНИК "РОСЭНЕРГОАТОМА"
Новость дополняется