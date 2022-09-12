МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ситуация на ЗАЭС на фоне остановки шестого энергоблока контролируемая, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Эксперт не исключил ядерную опасность на фоне остановки шестого блока ЗАЭС

"Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Новых обстрелов не было. Уровень радиации нормальный, в пределах естественного фона для наших краёв. Продолжается процесс расхолаживания, то есть холодной остановки станции", — сказал он, добавив, что переток из АЭС не поступает.

Рогов отметил, что для запуска Запорожской АЭС понадобится несколько дней.

"Для запуска атомной станции потребуются большие объемы электроэнергии (не менее 40 МВт) и горячего пара. Для запуска в щадящем режиме понадобятся считанные часы и считанные дни, чтобы выйти на необходимую мощность без каких-либо колебаний и перепадов", — уточнил он.

Ранее запорожские власти заявили об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на станции энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет.