МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Защитная зона вокруг Запорожской АЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На Запорожской АЭС остаются представители МАГАТЭ

"Я считаю, мы должны идти по простому пути. Поэтому мы выступили с предложениями, которое мы считаем реалистичным. Нам нужно соглашение… между Украиной и Россией", — сказал глава агентства на пресс-конференции в рамках сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможном формате создания данной защитной зоны.

Гросси подчеркнул, что соглашение должно быть основано "на простых принципах" — "не атаковать и не стрелять по станции". МАГАТЭ готово оказать при этом помощь в мониторинге ситуации на месте. Со стороны России и Украины, по его словам, есть "сигналы об интересе" в заключении подобного соглашения.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.