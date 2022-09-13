МОСКА, 13 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила проведение внеочередного совета глав Минэнерго Евросоюза 30 сентября для обсуждения чрезвычайных мер в области энергетики. Чехия вновь созвала внеочередное заседание глав Минэнерго ЕС на 30 сентября

Ранее Чехия как председательствующая в Совете ЕС страна созвала на 30 сентября еще одно внеочередное заседание министров энергетики союза.

"Министры энергетики ЕС снова соберутся 30 сентября, чтобы обсудить чрезвычайный энергетический пакет и меры, предложенные Еврокомиссией", — написала в Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Предыдущая их внеочередная встреча прошла 9 сентября на фоне роста цен на энергию в союзе. Еврокомиссия подготовила к этому заседанию документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них — введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.

В пятницу министры обсудили эти меры и теперь ждут от Еврокомиссии конкретных предложений. Не исключено, что они будут представлены во вторник. Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.