МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Запуск реактора АЭС "Рингхальс" в Швеции отложили до 31 января 2023 года, сообщает агентство Bllomberg со ссылкой на одного из совладельцев АЭС, компанию Vattenfall AB, прогнозируя в связи с этим усиление дефицита электроэнергии в стране. АЭС "Пакш" будет работать минимум до конца столетия, считает "Росатом"

"В разгар зимы дефицит электроэнергии в Швеции может оказаться гораздо сильнее, чем ожидалось, после того как компания Vattenfall AB заявила, что ключевой реактор будет остановлен на два месяца дольше, чем планировалось, что существенно повышает риск отключения электричества", — передает издание.

Отмечается, что Южная Швеция уже страдает от острой нехватки электроэнергии, и сетевой оператор уже предупредил, что существует реальный риск отключения электричества во время высокого спроса.

Четвертый реактор АЭС "Рингхальс" ранее был отключен для прохождения технического обслуживания. Он должен был вновь заработать 13 сентября, но в августе Vattenfall AB объявила, что из-за дополнительного ремонта реактор введут в эксплуатацию только в конце ноября. Мощность реактора составляет 1,130 мегаватт. Как сообщала в конце 2021 года радиостанция Radio Sweden, станция генерирует до 12% от общей выработки электроэнергии в Швеции.