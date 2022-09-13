МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Задержка запуска четвертого реактора шведской АЭС Рингхальс стала плохой новостью для Финляндии накануне зимы, заявил гендиректор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен. СМИ сообщили о переносе запуска реактора АЭС в Швеции на два месяца

Ранее компания Vattenfall сообщила, что четвертый реактор АЭС "Рингхальс", крупнейшей атомной электростанции Швеции, будет запущен в январе, на два месяца позже запланированного срока.

"Швеция играет большую роль на скандинавском рынке электроэнергии. Технические проблемы на Рингхальс — плохая новость для нас", — приводит газета Helsingin Sanomat слова Руусунена.

Он подчеркнул, что импорт шведской электроэнергии особенно важен в Финляндии во время зимних холодов в условиях падения уровня ветрогенерации.

Вопрос о состоянии электрогенерирующих мощностей в Финляндии стал актуален на фоне отказа от импорта российского электричества. Благополучное прохождение зимы в Финляндии во многом зависит от запуска АЭС "Олкилуото-3", которая работает в испытательном режиме на уровне около 70% мощности. Полноценный запуск АЭС "Олкилуото-3" ожидается в декабре.