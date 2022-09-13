МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Задержка запуска четвертого реактора шведской АЭС Рингхальс стала плохой новостью для Финляндии накануне зимы, заявил гендиректор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.
Ранее компания Vattenfall сообщила, что четвертый реактор АЭС "Рингхальс", крупнейшей атомной электростанции Швеции, будет запущен в январе, на два месяца позже запланированного срока.
"Швеция играет большую роль на скандинавском рынке электроэнергии. Технические проблемы на Рингхальс — плохая новость для нас", — приводит газета Helsingin Sanomat слова Руусунена.
Он подчеркнул, что импорт шведской электроэнергии особенно важен в Финляндии во время зимних холодов в условиях падения уровня ветрогенерации.
Вопрос о состоянии электрогенерирующих мощностей в Финляндии стал актуален на фоне отказа от импорта российского электричества. Благополучное прохождение зимы в Финляндии во многом зависит от запуска АЭС "Олкилуото-3", которая работает в испытательном режиме на уровне около 70% мощности. Полноценный запуск АЭС "Олкилуото-3" ожидается в декабре.
https://1prime.ru/energy/20220913/838102060.html
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