МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЕС предложит ввести более высокие сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в целях борьбы резким ростом цен на энергоносители, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии. Источник: ЕС может ограничить поставки российского газа в конце осени

"Ожидается, что Брюссель предложит более высокие, чем ожидалось, сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, в рамках чрезвычайного пакета мер, направленных на борьбу с резким ростом цен на энергоносители", — пишет газета.

Кроме того, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне 180 евро за МВт-час, что ниже, чем 200 евро за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте, и меньше половины текущей рыночной ставки на электроэнергию, указывает издание.

Также отмечается, что законопроект Еврокомиссии устанавливает обязательные цели — сократить для стран Евросоюза потребление электроэнергии в часы наибольшего её потребления, и по плану это сокращение позволит уменьшить потребление газа на 1,2 миллиарда кубометров в течение четырех месяцев.