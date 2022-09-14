РИМ, 14 сен — ПРАЙМ. Потолок цен на газ в ЕС может составить около 60% биржевой цены на одном из крупнейших газовых хабов Европы TTF, заявил министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани, выступая в эфире телеканала Rai 1. Кругом враги. За чей счет Россия развернется на Восток

Ранее Чинголани подчеркивал, что устанавливать потолок цен исключительно на российский газ не имеет смысла, поскольку в настоящее время он уже поступает в Европу в весьма ограниченных объемах. По его словам, Совет министров энергетики ЕС поручил Еврокомиссии подготовить введение потолка цен. Его проект, отметил министр, должен быть готов к октябрю. После встречи министров Чинголани заявил, что 15 стран ЕС высказались в поддержку введения потолка цен на импорт газа в Европу, три одобряют его в случае поставок из РФ, пять выступают против или занимают нейтральную позицию.

Потолок газовых цен мог бы составлять "от 60% до 65% цены на бирже Амстердама TTF", или он "может быть увязан с ценой на СПГ", заявил министр во вторник.

В этой связи Чинголани сообщил, что в ближайшее время правительство представит документ, согласно которому 2 миллиарда кубометров природного газа, добытого в Италии, будут продаваться "по очень низкой цене".

Министр также объявил, что уже в среду будет принят правительственный декрет, в соответствии с которым 20 тераватт-часов электроэнергии будут отпускаться по "контролируемой цене" энергоемким компаниям, список которых согласован с ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.