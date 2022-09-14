Песков: международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг ЗАЭС
Песков заявил, что международные структуры прекрасно понимают ситуацию вокруг Запорожской АЭС
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг ЗАЭС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно", — сказал он.
Так Песков ответил на вопрос журналистов, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявилял, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в регионе, есть угроза для ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20220914/838110669.html
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