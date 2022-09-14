МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг ЗАЭС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей линии электропередачи к ЗАЭС

"Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят и концентрацию средств со стороны территорий, которые подконтрольны украинским вооруженным силам. Они прекрасно видят, так же в том числе и сотрудники МАГАТЭ, которые остались на станции, видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно", — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, доводит ли Россия эту информацию до МАГАТЭ, ООН и других международных структур.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявилял, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в регионе, есть угроза для ЗАЭС.