МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период. Украине дали отсрочку по кредитам до конца 2023 года

"В осенне-зимний период Украина будет обеспечена необходимым количеством энергоресурсов. Правительство готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона. На сегодня в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 миллиарда кубов газа, имеем 2,2 миллиона тонн угля на складах", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, также закуплено почти 1,5 тысячи мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.