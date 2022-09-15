МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. ЗАЭС может находиться в нерабочем состоянии сколь угодно долго, сейчас она на самообеспечении, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Песков прокомментировал предоставление МАГАТЭ разъяснений по ЗАЭС

"Да сколько угодно", — ответил он на вопрос, сколько ЗАЭС может простоять, не вырабатывая электроэнергию.

По словам Лихачева, нстанция оснащена хорошо известными российским атомщикам энергоблоками ВВЭР-1000, построенными советскими специалистами.

Он добавил, что принципиально важным для Запорожской АЭС является наличие электроэнергии на собственные нужды. Работающая станция часть электричества отдавала, в том числе, для охлаждения активных зон реакторов и бассейнов выдержки ядерного топлива, сейчас ЗАЭС запитана по одной из резервных линий, уточнил гендиректор "Росатома".

"С учетом крайне сложной, напряженной ситуации мы оцениваем вопросы безопасности как удовлетворительные", — подытожил Лихачев.

Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.