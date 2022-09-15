ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть Brent в четверг упали в цене примерно на 3% на ожиданиях значительного повышения процентной ставки ФРС, которое может привести к снижению спроса и укреплению доллара. Давление на котировки со стороны этих ожиданий перевесило сомнения в устойчивости предложения, сообщает агентство Рейтер. МИД Индии прокомментировал идею введения "потолка" цен на нефть из России

Около 13.42 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 2,72 доллара, или 2,9%, до 91,38 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,63 доллара, или 1,8%, до 86,85 доллара за баррель.

Сообщения о том, что накануне в США было заключено соглашение с профсоюзами железнодорожников, которое позволит избежать забастовки, оказали давление на нефтяные цены. В среду котировки нефти получали некоторую поддержку на ожиданиях этой забастовки.