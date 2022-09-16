МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. АНТИРОССИЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ МАГАТЭ ПО ЗАЭС СОДЕРЖИТ МАССУ ГРУБЫХ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ, ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ СТРЕМИТСЯ К МИНУСУ — УЛЬЯНОВ РИА НОВОСТИ

В СОВЕТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ МАГАТЭ НЕ СМОГЛИ ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ РФ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — УЛЬЯНОВ РИА НОВОСТИ

АНТИРОССИЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ МАГАТЭ ПО ЗАЭС НЕ ИМЕЕТ ОПЕРАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, НОСИТ ПОЛИТИКО-ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ХАРАКТЕР — ПОСТПРЕД УЛЬЯНОВ РИА НОВОСТИ

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