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2022
https://1prime.ru/energy/20220916/838143546.html
Ульянов прокомментировал антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
Энергетика
Новости
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АНТИРОССИЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ МАГАТЭ ПО ЗАЭС СОДЕРЖИТ МАССУ ГРУБЫХ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ, ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ СТРЕМИТСЯ К МИНУСУ — УЛЬЯНОВ РИА НОВОСТИ В СОВЕТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ МАГАТЭ НЕ СМОГЛИ... ПРАЙМ, 16.09.2022
энергетика, новости
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. АНТИРОССИЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ МАГАТЭ ПО ЗАЭС СОДЕРЖИТ МАССУ ГРУБЫХ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ, ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ СТРЕМИТСЯ К МИНУСУ — УЛЬЯНОВ РИА НОВОСТИ
В СОВЕТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ МАГАТЭ НЕ СМОГЛИ ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ РФ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — УЛЬЯНОВ РИА НОВОСТИ
АНТИРОССИЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ МАГАТЭ ПО ЗАЭС НЕ ИМЕЕТ ОПЕРАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, НОСИТ ПОЛИТИКО-ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ХАРАКТЕР — ПОСТПРЕД УЛЬЯНОВ РИА НОВОСТИ
Новость дополняется