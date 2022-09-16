МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен запросить 25%-ю скидку на газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированного турецкого чиновника. Путин заявил о росте товарооборота России и Индии

"Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Эрдоган ранее заявлял журналистам, что намерен обсудить с Путиным скидку на газ. Источник РИА Новости также заявлял, что Эрдоган и Путин обсудят на встрече в Самарканде поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире.