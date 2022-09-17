АНКАРА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что турецкая компания договорилась с российской стороной по АЭС "Аккую", и церемония ее открытия намечена на 2023 год. Эрдоган: у мировых держав нет вариантов выхода из украинского кризиса

Турецкая компания IC Ictas, с которой проектная компания "Аккую Нуклеар" ранее аннулировала договор на строительство АЭС "Аккую", вновь получила контракт, сообщило ранее агентство Рейтер. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что все проблемные вопросы, связанные со строительством в Турции АЭС "Аккую", закрыты, подписаны окончательные документы. Он выразил надежду, что первый блок АЭС "Аккую" будет запущен в срок — в 2023 году.

"Было достигнуто соглашение относительно "Аккую". С этим соглашением они (российская сторона) теперь договорились с турецкой компанией IC. Благодаря быстрому продолжению следующего процесса мы, надеюсь, сможем завершить строительство первого блока и торжественно открыть его в 2023 году", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.

"Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки — порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi — совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.

По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).