ВЕНА, 17 сен — ПРАЙМ. Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети после почти недельного использования генераторов и резервных линий электропередачи, сообщили в субботу в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта", — говорится в сообщении на сайте агентства.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.