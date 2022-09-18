МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Швеция плохо готова к возможным отключениям электричества на фоне энергокризиса в королевстве и Европе, сообщил телеканал SVT со ссылкой на Шведское агентство по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB). В Кремле назвали США источником провокационных действий

Телеканал процитировал слова одного из сотрудников MSB Яна Улофа Олссон, который отметил, что, к сожалению, общая готовность (к отключениям электричества — ред.) очень низкая.

"Уже в 2011 году мы выявили 50 000 социально значимых операций в Швеции, зависящих от электроэнергии", добавил он.

Согласно информации Статистического управления Швеции, в прошлом месяце рост цен на электроэнергию достиг 29%. Кроме того, продолжила увеличиваться стоимость продуктов, мебели и бытовой техники, а также посещения ресторанов. Цены на продовольствие растут девятый месяц подряд, добавляется в сообщении.